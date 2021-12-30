Штамм коронавируса "омикрон" имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.

Ученые наблюдали за пациентами, госпитализированными в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей первоначальным эпицентром вспышки нового штамма. Они выяснили, что из-за "омикрона" умерли 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%.

Исследователи также установили, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.

Кроме того, пациенты, госпитализированные в период вспышки "омикрона", выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах

"В городе Цване, первом глобальном эпицентре "омикрона", снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице", - цитирует издание выводы ученых.

В скором времени, полагают исследователи, произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности", что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.