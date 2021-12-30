В Армении около 800 граждан получили бустерный компонент вакцинации от COVID-19

В Армении около 800 граждан уже получили третий бустерный компонент вакцинации от COVID-19.

Как передает «Арменпресс», это на последнем в 2021 году заседании правительства заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян. «Процесс вакцинации продолжается, это самое важный фактор, чтобы избежать следующих новых волн. Мы уже активно работаем над получением третьего компонента. Около 800 граждан уже получили бустерный компонент вакцинации. Это доступно нашим гражданам, мы призываем граждан обращаться за третьим компонентом. У нас удовлетворительная ситуация с поставками вакцин», - заявила она.

Министр сообщила, что в Армении 943 377 граждан получили первый компонент вакцины, 711 864 человека вакцинированы двумя компонентами. «В этом году у нас было 184 000 положительных результата заражения COVID-19, около 40 000 граждан прошли лечение в больницах. Это показывает, насколько напряженно работала вся система здравоохранения», - сказала Аванесян.

Пользуясь случаем, министр поблагодарила всех медицинских работников, которые уже два года днем и ночью борются за здоровье и жизнь людей.