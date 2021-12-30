Нужно приложить все усилия, чтобы 2022 год стал годом подъема и возрождения: премьер-министр Армении

Необходимо приложить максимум усилий, чтобы 2022 год стал годом подъема и возрождения. Как передает «Арменпресс», это на последнем в 2021 году заседании правительства заявил Никол Пашинян, подчеркнув, что это основное послание.

«Понятно, что послевоенная повестка и ее последствия еще долго будут ощущаться, но мы шаг за шагом должны преодолевать эту ситуацию, постараться решить все проблемы, существующие и во внешней повестке. Я убежден, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы найти решения, чтобы мы не наследовали проблемы, которые постоянно усложняют жизнь следующих поколений, следующих правительств. Чтобы наследовали стабильную ситуацию, которая станет ключевым предварительным условием для дальнейшего развития страна. Это непросто, независимо от того, насколько мы готовы брать на себя ответственность за принятие решений, мы также должны заявить, что принятие этих решений часто зависит не только от нас. Мы должны быть в состоянии создать такой процесс, чтобы мы наконец могли бы исправить ситуацию и завершить повестку, открывающую эру мирного развития для Армении и региона, о которой мы объявили», - заявил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что необходимо действовать последовательно и не отклоняться от повестки, заранее обнародованной и одобренной гражданами Республики Армения.