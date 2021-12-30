В Армении за прошедший день подтверждено 89 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 30 декабря в Армении всего подтверждено 344 826 случаев заражения COVID-19, 331 348 из которых вылечились.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 005 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 216 тестов. Подтверждено 89 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 196 заболевших, есть 7 летальных исходов.

Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 7 968 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 560 870 тестирований.