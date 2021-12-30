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Бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии призывает Азербайджан скорее освободить всех армянских пленных

Бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии призывает Азербайджан скорее освободить всех армянских пленных

Бюро Госдепартамента США по Европе и Евразии призывает Азербайджан к немедленному освобождению всех задерживаемых армянских пленных.

Как сообщает «Арменпресс», Бюро Госдепа приветствует возвращение из Азербайджана еще 5 военнопленных армян, взятых в плен 16 ноября.

«Мы призываем к немедленному освобождению всех других военнопленных армян, обмену телами и установить судьбу без вести пропавших. Мы требуем гуманного обращения с пленными в соответствии с международными обязательствами», - заявило Бюро по делам Европы и Евразии.

29 декабря при посредничестве венгерского правительства в Армению из Азербайджана вернулись 5 армянских военнопленных.


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