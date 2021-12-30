Саакашвили вернули в тюрьму из госпиталя – СМИ

Специальная пенитенциарная служба вернула экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Перевод Саакашвили планировался еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.

"Эти люди получили конкретное задание о том, что Саакашвили должен встретить Новый год в тюрьме и они выполняют его", – сказал соратник экс-президента, депутат парламента от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили журналистам у госпиталя.

Он напомнил о словах Саакашвили, который раньше заявил, что если его увезут из госпиталя в тюрьму, он возобновит голодовку.

Специальная пенитенциарная служба пока не делала заявлений. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что согласно заключению врачей, экс-президент уже вылечился и поэтому он должен вернуться в тюрьму. Соратники Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивают на том, что экс-президенту все еще нужно лечение.

В горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.

По данным телеканалов, у руставской тюрьмы усилены меры безопасности, мобилизована спецтехника.

Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.