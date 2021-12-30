Президент Египта направил Армену Саркисяну поздравительное послание
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас Сиси по случаю Нового года и Святого Рождества направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, в поздравительном послании, в частности, говорится:
«В течение последнего года наш мир столкнулся с множеством проблем. Тем не менее, наши совместные усилия и дух оптимизма побуждали нас двигаться вперед, продолжать наши усилия по обеспечению более безопасного и здорового мира для наших народов.
Я возлагаю большие надежды на то, что 2022 год откроет новую страницу роста и развития для наших двух дружественных народов, для лучшего будущего, полного мира и процветания, также и для всех стран мира».
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