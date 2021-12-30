США продолжат работать с Арменией во имя лучшего будущего: поздравительное послание Линн Трейси

Посол США в Армении Линн Трейси направила армянскому народу новогоднее поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в своем праздничном послании Линн Трейси обратилась к годам своей службы в Армении. Она подтвердила приверженность США продолжению сотрудничества с Арменией во имя лучшего будущего. Посол высоко оценила богатые культурные традиции Армении, ее многовековую историю, живописную природу и известное гостеприимство, в то же время подчеркнув, что самая большая ценность этой страны - это армянин с его талантом, неиссякаемой энергией, выдержкой и творческими способностями.

«С Новым годом и со Святым Рождеством! Этот год был полон проблем, но, оглядываясь назад на то, что произошло, меня переполняет непоколебимое чувство восхищения армянским народом и Арменией. Когда я в начале 2019 года в качестве посла США прибыла в Армению, я сразу поняла, что в Армении есть что-то особенное. Армения отличается богатыми культурными традициями, тысячелетней историей, красотой природы и знаменитым гостеприимством, но самая большая ценность этой страны - это армянин с его талантом и творчеством.

В течение последних трех лет я много путешествовала по Армении, и где бы я не побывала, несмотря на вызовы и трудности, я видела мужество, силу и энергию, надежду, стойкость, приверженность делу построения лучшего будущего. Я горжусь тем сотрудничеством, которое Соединенные Штаты и армянский народ построили за последние 30 лет. Глубокие связи, которые были намного раньше, стали основой тесных связей в будущем. Я горжусь тем, что мы продолжаем поддерживать усилия по сохранению и восстановлению культурного наследия Армении. В настоящее время ведутся работы по реставрации монастыря Санаин, которая сохранит этот уникальный комплекс для будущих поколений. Я радуюсь, когда бизнес, поддерживаемый USAID, выходит на новые рынки и создает новые рабочие места. Для меня отрадно, когда армянские участники образовательных программ правительства США, вернувшись в Армению, используют свои новые знания и навыки для улучшения своих общин и своего окружения. Это всего лишь один или два примера нашего многостороннего сотрудничества. Нет сомнений, что вызовы все еще сохранятся, но особенность Армении в том, что народ этой страны отличается стойкостью, выносливостью и силой. Соединенные Штаты будут продолжать работать с Арменией во имя ее лучшего будущего. Желаю всем Вам в Новом году мира, здоровья и благополучия», - говорится в поздравлении посла США.