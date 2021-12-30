В праздничные дни музеи-заповедники будут работать

Служба охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников сообщает, что музеи-заповедники в праздничные дни будут работать.

Как передает «Арменпресс», историко-культурные музеи-заповедники «Гарни», «Звартноц» также «Лорийская крепость» в новогодние дни будут работать по следующему графику:

Историко-культурный Музей-заповедник «Гарни» - с 28 декабря по 15 января с 10:00 до 22:00;

Историко-культурный Музей-заповедник «Звартноц» - 31 декабря 2021 год, 1, 2 и 6 января 2022 г. с 10:00 до 18:00.

Историко-культурный заповедник «Лорийская крепость» - 31 декабря 2021 г. 1, 2 и 6 января 2022 г. с 10:00 до 18:00.