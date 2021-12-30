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Венгрия подарила Армении 100 000 доз вакцины «АстраЗенека»

Венгрия подарила Армении 100 000 доз вакцины «АстраЗенека»

В качестве гуманитарной помощи Венгрия передала Армении в дар 100 000 доз вакцины «АстраЗенека». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА. Ранее о помощи Армении сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» (2-ой компонент), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм» и «Модерна». Прививки проводятся в организациях первичной медико-санитарной помощи и в передвижных пунктах. Иностранные граждане также могут быть вакцинированы. Прививки бесплатные.


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