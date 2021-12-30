На территории Армении закрыта всего одна автодорога
09:38, 30 Декабрь, 2021
Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на территории Армении есть одна закрытая автодорога.
Как передает «Арменпресс», в Арагацотнской области закрыта автодорога, ведущая из крепости Амберд к озеру Кари.
На перевале Варденяц, на автодорогах Ширакской области Гюмри-Бавра, Гюмри-Ванадзор и в Сюникской области местами гололедица.
В Ширакской области в Ашоцке - туман.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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