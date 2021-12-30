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Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Михаилом Мишустиным

Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Михаилом Мишустиным

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА, собеседники обсудили вопросы повестки дня армяно-российского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Рассмотрены совместные приоритетные вопросы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Никол Пашинян и Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с Новым годом и с Рождеством.


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