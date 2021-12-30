Европейские индексы - 29-12-21
МОСКВА, 30 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.70% и составил 15852.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.27% и составил 7161.52 пункта, британский FTSE вырос на 0.66% и составил 7420.69 пункта, а российский RTSI снизился на 1.37% и составил 1589.74 пункта.
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