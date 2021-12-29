Предъявлено обвинение израильской компании, которая использовала БПЛА против армянских позиций

Израильскому производителю дронов Aeronautics и трем его старшим сотрудникам предъявлены обвинения в нарушении закона, регулирующего экспорт оборонной продукции.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Haaretz, постановление о неразглашении не позволяет публиковать более подробную информацию.

В течение последних нескольких лет в отношении фирмы ведется расследование. В 2018 году министерство юстиции страны заявило, что прокуратура намерена предъявить обвинения его сотрудникам в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и нарушениях закона об экспорте оборонной продукции.

В необычном заявлении в августе 2017 года министерство обороны заявило, что оно приостановило действие лицензии на маркетинг и экспорт одного из боевых дронов фирмы для крупного заказчика в иностранной стране. Позже полиция начала расследование по этому поводу.

В том же месяце сообщалось, что Агентство безопасности министерства обороны начало расследование по жалобе, в которой утверждалось, что представители Aeronautics продемонстрировали использование беспилотника-камикадзе в Азербайджане, атаковав пилотируемые позиции армянской армии в Арцахе.