Байден намерен провести переговоры с Путиным по телефону: CNN

Президент США Джо Байден в четверг намерен поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.

По ее словам, разговор предложил провести российский президент. При этом Байден принял предложение, так как "считает, что в отношениях с РФ ничто не заменит прямой диалог лидеров".

Сообщается, что разговор запланирован на 15.30 по местному времени. В ходе беседы Байден намерен обсудить с Путиным ряд тем, включая предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.