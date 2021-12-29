Китай и Россия подпишут в 2022 году новую программу космического сотрудничества

Китай и Россия собираются в следующем году подписать новую программу космического сотрудничества на 2023-2027 годы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом китайской газете Global Times сообщили в Роскосмосе, передает издание в среду.

Программа будет включать в себя план по созданию к 2035 году инклюзивной Международной научной лунной станции. Она, в частности, будет располагать системой полета Земля - Луна, а также системой перемещения по поверхности Луны. Партнеры также намереваются развернуть на лунной орбите экспериментальную научно-исследовательскую систему.

В новом плане найдут отражение намерения Китая и России поддержать развитие наземного сегмента их национальных спутниковых систем - ГЛОНАСС и Beidou (BDS).

В грядущем году завершится программа российско-китайского космического сотрудничества на 2018-2022 годы. Роскосмос сообщил изданию, что эта программа зарекомендовала себя как эффективный инструмент для стимулирования двустороннего сотрудничества.

В начале декабря Роскосмос сообщил, что госкорпорация и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе утвердили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.

В марте текущего года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.