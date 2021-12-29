Госдеп создаст две должности для защиты прав женщин в Афганистане

Госдепартамент США создает в своем оргштатном расписании две высокие должности, обладатели которых будут заниматься отстаиванием прав "женщин и девочек" в Афганистане. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом передает телеканал NBC.

По его данным, госсекретарь Энтони Блинкен может уже в среду назначить Рину Амири "специальным представителем по делам афганских женщин, девочек и правам человека", а Стефани Фостер - "старшим советником" по тем же вопросам.

Во времена президентства Барака Обамы Амири была старшим советником спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану. Фостер служила в госдепартаменте в 2012-2017 годах, занимаясь глобальными правами женщин.

США традиционно ставят тему защиты женщин во главу повестки своих контактов с новыми властями Афганистана, наряду с обеспечением свободы эмиграции и борьбой с терроризмом.