В США зафиксировали рекордные 512,5 тыс случаев заражения коронавирусом

Более 512,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом выявлено в США во вторник, 28 декабря. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, согласно приведенной статистике, в целом с начала пандемии коронавирусом в США заразились свыше 53,1 млн человек, количество летальных исходов превышает 821 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Как в свою очередь отмечает телекомпания CNN, за последние семь дней среднее число новых случаев заражения в сутки составило 265 427.