В Анкаре задержали иностранного гражданина по подозрению в причастности к ИГ
Силы безопасности Турции задержали в среду иностранца по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Aksam.
Подозреваемый был задержан в столичном аэропорту Эсенбога. По утверждениям издания, он имел при себе российские документы.
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