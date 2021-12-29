В Анкаре задержали иностранного гражданина по подозрению в причастности к ИГ

Силы безопасности Турции задержали в среду иностранца по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Aksam.

Подозреваемый был задержан в столичном аэропорту Эсенбога. По утверждениям издания, он имел при себе российские документы.