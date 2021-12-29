Венгрия отправила в Армению 100 тыс доз вакцины против коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Питер Сийярто, не уточнив, о какой вакцине идет речь.

Он отметил, что в Венгрии достаточно вакцин, чтобы вакцинировать своих граждан первой, второй и третьей дозами.

31 августа 2012 года решением Совета национальной безопасности Армении были прекращены дипломатические отношения между Арменией и Венгрией. Причина - экстрадиция азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению венгерским судом за убийство армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште в 2004 году, в Азербайджан, где преступник был немедленно помилован президентом Ильхамом Алиевым.