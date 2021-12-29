5 армянских военнопленных возвращены на Родину

При посредничестве правительства Венгрии Азербайджан вернул Армении 5 армянских военнопленных. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В Армению вернулись военнопленные Саркис Артурович Абрамян, Арман Вачаганович Хачатрян, Ваге Сасунович Агаджанян, Сурен Леваевич Хачатрян, Арам Артемович Аветян.