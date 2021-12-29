Путин и Лукашенко договорились продолжать сотрудничество РФ и Белоруссии в авиастроении

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в среду договорились продолжать совместную работу стран в области авиастроения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Лукашенко, в частности, поблагодарил Путина за то, что российская сторона поддержала кооперацию в авиастроении. "У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа, мы очень многое можем делать по кооперации, тем более они (такие проекты) востребованы для российского авиастроения", - отметил президент Белоруссии.

"Абсолютно точно. По результатам нашей встречи [это будет] еще одно из поручений правительствам", - ответил на это Путин.

В Белоруссии в настоящее время действуют ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" и ОАО "558 авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Брестская область).