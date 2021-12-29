Школы и детские сады Гадрута и Шуши будут иметь свои новые отдельные здания в Степанакерте: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 29 декабря принял рабочие коллективы гадрутской средней школы им.М.Манвеляна, средней музыкальной школы им. Д. Газаряна и школы им. Х. Абовяна г.Шуши.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства поблагодарил всех учителей школ и сотрудников творческих учреждений общин оккупированных территорий Арцаха, которые в этот сложный период и в создавшихся тяжелых социально-бытовых условиях добросовествно выполняли и выполняют свою работу, обеспечивая бесперебойный учебный процесс для детей из семей вынужденных переселенцев. Араик Арутюнян отметил также, что с 1 сентября 2022 года школы и детские сады Гадрута и Шуши будут иметь свои новые отдельные здания в Степанакерте.

Отвечая на волнующие вопросы учителей относительно будущего и проблем безопасности, президент подчеркнул, что народ и власти Арцаха никогда не примут никакого статуса в составе Азербайджана, а безопасность страны обеспечивается и будет обеспечиваться Армией обороны и российским миротворческим контингентом.

Касаясь социальных проблем вынужденных переселенцев, А. Арутюнян отметил, что сегодня государство делает все возможное, чтобы полностью решить жилищные проблемы, обеспечить их работой и другими социальными гарантиями. В этом контексте глава государства подчеркнул, что, согласно его поручению, одним из важнейших принципов кадровой политики во всех структурах Республики Арцах будет приоритет приема на работу вынужденно перемещенных граждан.