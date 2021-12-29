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Заблудившийся и задержанный азербайджанцами гражданин возвращен в Арцах

Заблудившийся и задержанный азербайджанцами гражданин возвращен в Арцах

Житель Республики Арцах Армен Вердян, заблудившийся 29 декабря и оказавшийся на находящейся под контролем вооруженных сил Азербайджана территории, возвращен в Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

«Сегодня утром житель села Айгестан Аскеранского района Армен Вердян (1971 г.р.) заблудился и оказался на территории, находящейся под контролем ВС Азербайджана. Он был задержан азербайджанскими военнослужащими. В результате переговоров проведенных органами безопасности Арцаха и российскими миротворцами, гражданин возвращен и находится у российских миротворцев. В ближайшее время он будет передан армянской стороне», - отметил Гегам Стапанян.


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