Заблудившийся и задержанный азербайджанцами гражданин возвращен в Арцах

Житель Республики Арцах Армен Вердян, заблудившийся 29 декабря и оказавшийся на находящейся под контролем вооруженных сил Азербайджана территории, возвращен в Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

«Сегодня утром житель села Айгестан Аскеранского района Армен Вердян (1971 г.р.) заблудился и оказался на территории, находящейся под контролем ВС Азербайджана. Он был задержан азербайджанскими военнослужащими. В результате переговоров проведенных органами безопасности Арцаха и российскими миротворцами, гражданин возвращен и находится у российских миротворцев. В ближайшее время он будет передан армянской стороне», - отметил Гегам Стапанян.