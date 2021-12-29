Азиатские индексы - 29-12-21

ТОКИО, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.56% и составил 28906.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.30% и составил 1998.99 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.91% и составил 3597.00 пункта, а HANG SENG снизился на 0.83% и составил 23086.54 пункта.