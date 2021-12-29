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Армения работает над открытием генерального консульства в Иране по принципу взаимности: МИД

Армения работает над открытием генерального консульства в Иране по принципу взаимности: МИД

МИД Армении коснулся решения правительства Ирана открыть генеральное консульство в Капане, отметив, что Армения также работает над открытием генерального консульства в Иране.

«Мы также работаем над открытием генерального консульства Республике Армения в Исламской Республике Иран на взаимной основе», - в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее стало известно, что правительство Ирана одобрило предложение министерства иностранных дел об открытии генерального консульства в Капане.


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