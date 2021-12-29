Талибы рассчитывают, что Россия продолжит помогать Афганистану

Талибы (движение "Талибан"*) рассчитывают, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне экономического кризиса в стране. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости представитель движения Забиулла Муджахид.

"Москва много раз отправляла гуманитарную помощь в Афганистан, мы благодарили ее и по-прежнему нуждаемся в том, чтобы народ Афганистана не остался в одиночестве, народ Афганистана нуждается в помощи, потому что он только что вышел из войны, наш народ испытывает экономические трудности и сталкивается с затяжным экономическим кризисом, сейчас мы ожидаем продолжения помощи и сотрудничества Москвы в этом направлении", - заявил Муджахид.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что более 100 тонн гуманитарной помощи, включая лекарства, было доставлено российской военно-транспортной авиацией в Афганистан с ноября, а очередная партия прибыла в столицу страны 18 декабря.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.