Банк БРИКС одобрил принятие Египта в состав финансового учреждения

Созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР) одобрил включение в состав финансового учреждения еще одного нового члена, которым станет Египет. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении его пресс-службы, опубликованном в среду на сайте банка.

"Мы рады приветствовать Египет в семье НБР. Египет является одной из самых быстроразвивающихся стран мира, крупной экономикой на Африканском континенте и в регионе Ближнего Востока, а также ключевым игроком в финансовых институтах развития. Мы с нетерпением ожидаем поддержки его инвестиционных потребностей в инфраструктуре и устойчивом развитии", - приводится в сообщении заявление президента банка Маркуса Троихо.