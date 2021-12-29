В уходящем году рабочей группой в Сюникской области реализованы программы на 1.1 млрд драмов: Никол Пашинян

29 декабря состоялось заключительное заседание межведомственной рабочей группы по Сюнику под председательством премьер-министра Николая Пашиняна.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, открывая заседание, премьер-министр отметил:

«Как вы знаете, межведомственная рабочая группа по Сюнику была создана решением премьер-министра 15 января этого года. Мы собрались сегодня, чтобы подвести итоги работы рабочей группы, проделанной в этом году. Должен констатировать, что в 2021 году по программам рабочей группы Сюникской области была выделена сумма порядка 1,1 млрд драмов. Эти программы имеют широкий спектр, от сельского хозяйства до спорта, я думаю, что они сыграли значительную роль в этой новой среде, чтобы повысить и укрепить устойчивость Сюникской области. Подчеркну, что в Сюникской области полным ходом идет строительство альтернативных дорог. Это тоже очень важная программа.

Хочу сказать, что мы проекты в Сюникской области реализуем не только через рабочую группу. Я бы хотел поговорить и о других программах. В частности, в сфере образования. Мы решили начать наши стратегические реформы в области общего образования с Сюникской области, эта новая модель сначала проходит апробацию в расширенной общине Капана, в областном центре Сюника, на реализацию программы правительство выделяет 9 миллиардов драмов. Такие программы будут внедрены и в других крупных населенных пунктах Сюника.

Напомню, что в рамках сотрудничества с Европейским Союзом в Сюникской области по программе повышения устойчивости региона планируется реализация программы на сумму около 80 миллионов евро.

Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта Север-Юг, в частности, строительством участков Сисиан-Каджаран и Каджаран-Агарак. Надеемся, что в 2022 году этот процесс уже начнется. Это очень большой проект, он включает в себя несколько мостов, 2 тоннеля протяженностью в 7-8 км. Программа значительное влияние окажет не только на дальнейшее развитие Сюникской области, но и на развитие Республики Армения в целом.

Также хочу подчеркнуть, что вопрос открытия региональных коммуникаций является существенным фактором для дальнейшего развития Сюникской области. Мы уже объявили, что начинаем подготовку к строительству Мегринского участка железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз. Подчеркну, что тема открытия региональных коммуникаций в силу известных всем нам обстоятельств, безусловно, имеет определенные проблемы и опасности, но также должен подчеркнуть, что у нее есть большие возможности. Мы должны усердно и терпеливо работать, чтобы управлять опасностями и создавать возможности, чтобы быть в состоянии служить дальнейшему развитию Республики Армения, в том числе и Сюникской области».

Советник премьер-министра, руководитель рабочей группы Роберт Гукасян, касаясь деятельности группы, отметил, что на сегодняшний день проведено 17 заседаний в разных населенных пунктах Сюника. Группа работала круглосуточно, пытаясь как можно быстрее реагировать на проблемы, уделяя особое внимание социальной и экономической составляющей и безопасности.

Затем представители профильных ведомств в составе рабочей группы доложили о проделанной по отраслям работе. Были представлены меры по защите, безопасному движению, дорожному строительству, жилищному строительству, социальным вопросам, улучшению инфраструктуры и охране окружающей среды.

Премьер-министру доложили о ходе строительства альтернативных дорог Сюникской области: М-2, Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница с Ираном и о других.

Было отмечено, что ведутся земляные работы, которые обеспечат движение по этим дорогам для всех типов транспортных средств, в любое время года. Планируется, что в 2022 г. они будут полностью заасфальтированы. Никол Пашинян еще раз подчеркнул важность указанных дорог и поручил максимально ускорить процесс строительства.

Премьер-министр был проинформирован и о строительстве микрорайона в Шурнухе. Сообщалось, что работы продолжаются, их планируется завершить в срок, определенный контрактом, в первом полугодии 2022 года.

Премьер-министра также интересовали шаги, предпринятые для изучения потенциала сельского хозяйства Сюника. Были представлены меры, принятые для строительства ирригационных систем, предоставления сельскохозяйственной техники, продвижения бизнес инициатив и строительства новой инфраструктуры в ряде населенных пунктов. В этом контексте была подчеркнута важная роль экспертной группы поддержки. Роберт Гукасян сообщил, что в настоящее время экспертная группа работает над оцифровкой сельскохозяйственных земель, которую планируется завершить в течение месяца. В результате ожидается, что общинами будет проведена оценка экономического потенциала, на основе которой будет разработан сельскохозяйственный план будущего для каждой общины.

Никол Пашинян поручил после завершения работ обсудить результаты с заинтересованными ведомствами и, если они будут оценены как эффективные, внедрить и в других регионах.

В ходе обмена мнениями был обсужден ряд вопросов, идей и предложений.

Премьер-министр поблагодарил членов рабочей группы, членов экспертной группы за проделанную работу, подчеркнул, что повестка развития Сюникской области достаточно обширна, нужно терпеливо работать над реализацией всех поставленных задач.