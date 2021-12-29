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Президент Армении воздал дань памяти героев, павших за защиту Родины

Президент Армении воздал дань памяти героев, павших за защиту Родины

Президент Армен Саркисян и его супруга Нуне Саркисян посетили военный пантеон «Ераблур».

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Армен Саркисян и госпожа Саркисян почтили память героев, отдавших жизнь за защиту Родины в Арцахской войне, возложили цветы к их могилам.

Президент Саркисян также возложил цветы к могилам Национального героя Армении, Героя Арцаха, первого министра обороны Республики Армения Вазгена Саркисяна, Национального героя Армении Монте Мелконяна, а также военачальника Андраника.

От имени президента республики у Мемориальной стены, увековечивающей героизм павших за свободу и независимость Родины, был возложен венок.
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