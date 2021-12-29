«Конверс Банк», по версии Global Finance, - лучший банк, финансирующий торговлю Армении

«Конверс Банк» награжден очередной почетной премией престижного международного журнала «Global Finance».

«Мы рады сообщить, что уже третий год подряд «Конверс Банк» получает премию журнала «Global Finance» «Лучший коммерческий финансовый банк Армении», сохраняя лидирующие позиции и являясь лучшим банком-партнером в этой области. Наши достижения в области торгового финансирования получили высокую оценку и других авторитетных международных организаций и банков-партнеров, включая немецкий Commerzbank AG и Европейский банк реконструкции и развития. Последний за последние два года присудил «Конверс Банку» премию «Сделка года - Зеленая торговля», очень значимую и ответственную награду. Банк продолжит предоставлять своим клиентам комплексное корпоративное финансирование, укрепляя свои позиции в качестве долгосрочного и надежного партнера в этой сфере», - сказал финансовый директор «Конверс Банка» Грант Акопян.

«Присуждение этой почетной награды журналом «Global Finance» очень воодушевляет. В то же время она обязывает стремится поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов и высокую планку сотрудничества с международными партнерами, делая нашу работу признанной таким авторитетным журналом и ведущими банками, такие как Citibank, Commerzbank, BNP, Paribas, Intesa SanPaolo, RaiffeisenBank International , Банки UniCredit и др. », - отметила Нелли Кочарян, руководитель отдела коммерческого банкинга «Конверс Банка».

««Конверс Банк» в настоящее время использует широкий спектр инструментов финансирования бизнеса, от кредитования до инструментов торгового финансирования, сложных схем финансирования с использованием международных фондов рефинансирования. Банк предлагает продукты корпоративного кредитования как стартапам, так и существующим компаниям для приобретения основных средств и пополнения оборотных средств, разработки, импорта и экспорта, разработки уникального инструмента финансирования для каждого типа сделки», - сказал директор по развитию корпоративного бизнеса «Конверс Банк» Саргис Хачатрян

Пресс-релиз «Global Finance» о церемонии награждения доступен по адресу:

https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-worlds-best-trade-finance-providers-2022-4.

«Конверс Банк» контролируется Центральным банком Республики Армения.