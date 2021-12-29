ВОЗ сообщила об 11%-ном росте числа заразившихся коронавирусом за неделю

Более 4,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 44 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования выросло на 11%, а число летальных исходов снизилось на 4% по сравнению с предыдущими семью днями.

"За неделю, с 20 по 26 декабря, в условиях постепенного роста с начала октября общее число случаев заражения увеличилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенным статистическим данным, число летальных исходов снизилось за семь дней на 4%. Всего за неделю было выявлено 4 985 093 заразившихся, зарегистрировано 44 680 летальных исходов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Заболеваемость выросла на 39% в Америке, в Африке она увеличилась на 7%, а в Европе рост составил 3%. Вместе с тем она снизилась в Юго-Восточной Азии (на 12%) и Восточном Средиземноморье (на 3%). Рост смертности зафиксирован в Африке (на 72%), Юго-Восточной Азии (на 9%) и Америке (на 7%). В то же время эти показатели уменьшились в Европе (на 12%), Восточном Средиземноморье (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 3%). На Европу приходится 57% случаев заражения за неделю и 53% смертей.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1 185 653), где зафиксирован 34-процентный рост числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей. Далее следуют Великобритания (611 864 случая заражения, рост на 20%), Франция (504 642, рост на 41%), Италия (257 579, рост на 62%) и Германия (197 845, снижение на 30%).

По данным ВОЗ на 28 декабря, в мире с начала пандемии был зарегистрирован 280 119 931 случай заражения и 5 403 662 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 455 944, летальных исходов - на 4 501. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 51 775 769. Далее следуют Индия (34 799 691) и Бразилия (22 239 436). Летальных исходов больше всего в США - 809 908, вторую строку занимает Бразилия (618 448), третью - Индия (480 290).