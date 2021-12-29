Россия готова выступить посредником между Арменией и Азербайджаном

Россия готова выступить посредником и поддержать «любые меры» по нормализации отношений между Арменией и Турцией. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Москва в любой мере готова оказать посредническую помощь. В то же время мы считаем важным отказаться от предусловий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах, шагах, которые привели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства», - сказал замминистра.

Как сказано в сообщении МИД РА, спецпредставителем Армении в процессе диалога Армения-Турция будет заместитель председателя НС РА Рубен Рубинян. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара специальным посланником по нормализации отношений с Арменией назначит бывшего посла Турции в Вашингтоне Сердара Кылыча.