Названы самые разбогатевшие за 2021 год россияне

Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук возглавили рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Состояние Дурова за год выросло на 13,81 миллиарда долларов, составив к 20 декабря 17,24 миллиарда. Как отмечает издание, подобное изменение произошло благодаря росту оценки мессенджера Telegram.

"В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Также, в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp, в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей", — пишет издание.

Состояние Бакальчук достигло 13,02 миллиарда долларов, увеличившись на 11,92 миллиарда. Этому поспособствовал переоценка Wildberries, который показывает почти двукратный рост оборота по сравнению с прошлым годом. Также на стоимость ритейлера повлияло успешное IPO Ozon, главного конкурента компании.

В пятерку предпринимателей, наиболее увеличивших свое состояние за 2021 год, также вошли Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.