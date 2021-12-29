Андрей Руденко о формировании комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном

В ближайшее время может быть сформирована комиссия по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что 26 ноября в Сочи руководители Армении, России и Азербайджана договорились о создании двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультационной поддержке России.

«Мы предполагаем, что это произойдет в ближайшее время. Мы не видим непреодолимых препятствий для реализации этого соглашения на высоком уровне», - заявил замглавы МИД России.

Андрей Руденко подчеркнул, что Россия выступала посредником с самого начала обострения ситуации на отдельных участках армяно-азербайджанской границы, предлагая Армении и Азербайджану свою помощь в организации соответствующих переговоров.