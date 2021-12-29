Рейс Брюссель-Ереван отложен: самолет из-за грозы вернулся в аэропорт Брюсселя

Самолет, летевший из Брюсселя в Ереван, из-за грозы вынужден был вернуться в аэропорт Брюсселя. Об этом, как сообщает «Арменпресс», пишет сайт Aviation24.be.

В самолете находилось 180 пассажиров. Гроза была в воздушном пространстве Люксембурга. Пилоты сразу же решили вернуться в аэропорт Брюсселя.

Рейс задержали на 24 часа, а пассажиров разместили в близлежащих отелях.