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Рейс Брюссель-Ереван отложен: самолет из-за грозы вернулся в аэропорт Брюсселя

Рейс Брюссель-Ереван отложен: самолет из-за грозы вернулся в аэропорт Брюсселя

Самолет, летевший из Брюсселя в Ереван, из-за грозы вынужден был вернуться в аэропорт Брюсселя. Об этом, как сообщает «Арменпресс», пишет сайт Aviation24.be.

В самолете находилось 180 пассажиров. Гроза была в воздушном пространстве Люксембурга. Пилоты сразу же решили вернуться в аэропорт Брюсселя.

Рейс задержали на 24 часа, а пассажиров разместили в близлежащих отелях.
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