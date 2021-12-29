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Россия содействовала нормализации отношений между Ереваном и Баку: МИД РФ подвел итоги внешней политики в уходящем году

Россия содействовала нормализации отношений между Ереваном и Баку: МИД РФ подвел итоги внешней политики в уходящем году

Министерство иностранных дел Российской Федерации подвело основные итоги внешней политики России на 2021 год, коснувшись также армяно-азербайджанских отношений. Как передает «Арменпресс», МИД России подчеркнул роль официальной Москвы в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку.

«Россия активно поддерживает нормализацию отношений между Ереваном и Баку, включая решение таких вопросов, как создание двусторонней комиссии для дальнейшей демаркации армяно-азербайджанской границы, а также разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. 10 декабря в Москве без участия Грузии состоялось первое заседание региональной консультативной платформы в формате «3+3».  Это три государства Южного Кавказа - Армения, Азербайджан, Грузия, а также три соседние страны - Россия, Турция и Иран», - отметили в МИД России.

26 ноября по инициативе российской стороны в Сочи состоялась трехсторонняя встреча президента России, премьер-министра Армении и президента Азербайджана, в ходе которой была достигнута договоренность предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и созданию двусторонней комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе заявки сторон с консультативным участием Российской Федерации.
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