У Грузии новый председатель парламента

Парламент Грузии утвердил на пост председателя кандидатуру Шалвы Папуашвили, который до последнего времени возглавлял комитет по образованию и науке, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За кандидатуру Папуашвили проголосовали 88 депутатов. Один депутат голосовал против. Среди поддержавших Папуашвили парламентариев было как минимум пять оппозиционеров, так как у правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" 83 места в парламенте.

Папуашвили сменил на посту спикера парламента Грузии Каху Кучава. Как заявил Кучава, он останется членом политсовета "Грузинской мечты" и будет работать над очень важным государственным проектом. О деталях он обещал сообщить уже в следующем году.

"Это огромная честь и ответственность перед обществом и перед нашей политической командой. Соответственно, я сделаю все, чтобы достойно служить нашей стране и народу на этом посту", - заявил Папуашвили на заседании до голосования.

При этом он поблагодарил Кучава, который, по его словам, "в сложный политический период достойно руководил парламентом и смог консолидировать парламентскую жизнь".

Папуашвили подчеркнул, что 2021 год был одним из самых сложных за всю историю независимости Грузии. Среди проблем он отметил пандемию коронавируса и политический кризис в стране.

"Как председатель парламента я будут стоят на страже парламентского суверенитета. Безусловно, я являюсь членом команды "Грузинской мечты" и тем самым проводником воли большинства грузинского народа. Однако, как председатель парламента я буду гарантом включенности и соучастия избранной народом оппозиции", - сказал Папуашвили.

По его словам, несмотря на существующие противоречия между властями и оппозицией, у парламента есть хороший опыт сотрудничества сторон в вопросах избирательной реформы.