Время в Ереване: 11:07:36,   29 Декабрь

Житель Арцаха заблудился и оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана

Житель Арцаха заблудился и оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана

Служба национальной безопасности Республики Арцах принимает меры по возвращению гражданина Арцаха, который заблудился и по ошибке оказался на территории, контролируемой ВС Азербайджана. Как передает «Арменпресс», Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что 29 декабря около 07:30 утра поступило сообщение об исчезновении Армена Абриковича Вердяна  1971 г. р., жителя общины Айгестан Аскеранского района. В результате принятых по тревоге мер, выяснилось, что упомянутый гражданин утром заблудился и по ошибке оказался на территории между общинами Нахичеваник и Ухтасар Аскеранского района, подконтрольном Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

«Об инциденте немедленно сообщили российским миротворцам, которые выяснили и заверили в безопасности нашего гражданина. Ведутся переговоры о возвращении гражданина Республики Арцах армянской стороне», - говорится в сообщении СНБ.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]