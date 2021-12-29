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Известны имена победителей чемпионата Армении по греко-римской борьбе

Известны имена победителей чемпионата Армении по греко-римской борьбе

После двухдневных боев стали известны имена победителей чемпионата Армении по греко-римской борьбе.

Как передает «Арменпресс», в чемпионате Армении участвовали 67 борцов.

Норайр Ахоян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Малхас Амоян (77 кг), Гагик Акопян (82 кг), Геворг Тадевосян (87 кг), Айк Хлоян (97 кг)  стали чемпионами Армении в соответствующих весовых категориях, Давид Овасапян -победитель в супертяжелом весе.

Сборная Армении подготовку к международным турнирам 2022 года начнет с начала следующего года.
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