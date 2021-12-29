В Армении до 3 января осадков не ожидается

29, 30-31 декабря, с 1 по 3 января на территории республики ожидается погода без осадков. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что на дорогах горных и предгорных районов гололедица сохранится. Ветер 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

Днем 29, 30-31 декабря и с 1 по 3 января в Ереване осадков не ожидается.