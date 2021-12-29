Тариф на электроэнергию в среднем повысится на 4,7 драма

Средневзвешенный тариф на электроэнергию в Армении с 1 февраля 2022 года повысится на 4,7 драма. Однако для социально незащищенных семей действующие тарифы сохранятся. Как передает «Арменпресс», Комиссия по регулированию общественных услуг это решение приняла на заседании 29 декабря.

Изменение тарифов было предложено КРОУ. Так, для социально незащищенных слоев населения, составляющих 11% абонентов, тарифы останутся неизменными, а для жителей с ежемесячным потреблением до 200 кВтч, составляющих 55% абонентов, тариф увеличится на 1.5 драм / кВтч. Тарифы для потребителей 201-400 кВтч в месяц, составляющих 25% от числа абонентов-резидентов, вырастут на 3,5 драма/кВтч, для остальных потребителей предлагается повысить тариф на 5,5 драмов/кВтч.

Таким образом, дневные и ночные тарифы для социально незащищенных семей останутся на уровне 29,99 драмов и 19,99 драмов соответственно. Для жителей, потребляющих до 200 кВтч в месяц, дневной тариф составит 46,48 драма, вместо нынешних 44,98 драма, а ночной тариф - 36,48 драма вместо 34,98 драма. Для жителей, потребляющих 201-400 кВтч в месяц, дневной тариф составит 48,48 драма, вместо нынешних 44,98 драма, а ночной тариф станет 38,48 драма вместо нынешних 34,98 драма. Для потребителей более 400 кВтч дневной тариф составит 53,48 драма вместо нынешних 47,98 драма, ночной тариф - 43,48 драма вместо нынешних 37,98 драма.