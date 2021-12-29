В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией

Российско-китайское двустороннее деловое сотрудничество стабильно развивается, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду.

"Китайские компании активно налаживают контакты с российскими партнерами. Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно развивается", - сказал Чжао Лицзянь.

Он отметил, что за первые 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Россией и Китаем превысил 130 миллиардов долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Россия и Китай - крупнейшие соседи, "которые имеют прочный фундамент и широкие перспективы сотрудничества", подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов.