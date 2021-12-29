Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Текст опубликован в думской электронной базе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту гражданство РФ "является единым и равным независимо от оснований его приобретения", гражданин не может быть лишен гражданства России или права изменить его. "Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданства, - говорится в тексте. - Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству".

Указано, что законодательство в области гражданства РФ "не может содержать положения, ограничивающие права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности". "Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими в Российской Федерации", - гласит законопроект.