Япония установила мировой рекорд по так называемому "здоровому долгожительству" – возрасту, до которого пожилой человек может обходиться без посторонней помощи и не нуждаться в уходе, сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния.

"Возраст здорового долгожительства в Японии – как для мужчин, так и для женщин - стал максимальным в мире", - говорится в сообщении министерства. Для женщин это 75,5 лет, для мужчин 72,6.

По сравнению с данными 2016 года рост составил 0,59 года у женщин и 0,54 у мужчин. В сравнении с 2001 годом возраст "здорового долгожительства" вырос у женщин на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом, отмечает министерство, в Японии и самая высокая средняя продолжительность жизни среди стран "семерки" – 81,41 года у мужчин и 87,45 у женщин.

"Помимо развития медицинских технологий, благодаря росту уровня жизни за счет улучшения общественной гигиены, качества питания, среды проживания, в развитых странах наблюдается снижение смертности и рост продолжительности жизни, но даже на этом фоне продолжительность жизни в Японии и возраст здорового долголетия находятся на высоком уровне", - говорится в докладе министерства.