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Гнел Саносян представил свое видение 2022 года, установив новую планку

Гнел Саносян представил свое видение 2022 года, установив новую планку

Министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян с руководителями подведомственных органов Министерства ТУИ подвел итоги уходящего 2021 года. Как передает «Арменпресс», министр разделил проделанную работу по сферам, отметив зафиксированные результаты и недостатки.

Гнел Саносян подчеркнул, что сфер координации у Министерства территориального управления и инфраструктуры много, объем работы большой, сотрудники должны подходить к своей работе ответственно и скрупулезно. Он представил свое видение на 2022 год, установил новую планку, выразил надежду, что к концу 2022 года эта планка будет преодолена.

Министр группу сотрудников Министерства территориального управления наградил медалями  благодарственными письмами.
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