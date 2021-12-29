Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении с наступающими Новым годом и Святым Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с наступающим Новым годом и Святым Рождеством направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном правительством РА, говорится:

«Дорогой Никол Воваевич!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

В течение прошедшего года наше регулярное общение полностью подтвердило дружеский, союзнический характер российско-армянских отношений.

Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерство в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур. Это соответствует коренным интересам России и братского народа Армении, соответствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказском регионе.

Уважаемый Никол Воваевич!

Желаю Вам здоровья, успехов, всего наилучшего, а всем Вашим соотечественникам - мира и благополучия».