Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении с наступающими Новым годом и Святым Рождеством
Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с наступающим Новым годом и Святым Рождеством направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном правительством РА, говорится:
«Дорогой Никол Воваевич!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
В течение прошедшего года наше регулярное общение полностью подтвердило дружеский, союзнический характер российско-армянских отношений.
Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерство в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур. Это соответствует коренным интересам России и братского народа Армении, соответствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказском регионе.
Уважаемый Никол Воваевич!Желаю Вам здоровья, успехов, всего наилучшего, а всем Вашим соотечественникам - мира и благополучия».
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