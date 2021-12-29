Санаинский мост очищен от выросших на арках моста корней деревьев и травяного покрова

25 декабря по поручению Управления истории и памятников культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения ГНКО «Служба охраны исторической среды и историко-культурных Музеев-заповедников» организовала работы по очистке исторического памятника «Санаинский мост», находящегося в общине Алаверди Лорийской области РА. Были удалены выросшие на арках моста травяной покров и корни деревьев.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, вышеуказанные работы проводились при непосредственном участии Туманянской пожарно-спасательной бригады Спасательного управления Лорийской области МЧС РА.

Однопролетный мост Санаина был построен на реке Дебед в 1195 году армянской царицей Ванен в память о преждевременно скончавшемся супруге.

Мост Санаина внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является частью исторического памятника Санаин и Ахпат.