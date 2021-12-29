Сеул и Вашингтон согласовали черновик соглашения об окончании Корейской войны

Республика Корея и США согласовали предварительный текст документа о формальном завершении Корейской войны 1950-1953 годов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел страны Чон Ый Ён.

Вооруженный конфликт с участием КНДР, Южной Кореи, США и Китая завершился перемирием, документа об окончании войны стороны не подписывали. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 13 декабря заявил, что Сеул, Пхеньян, Вашингтон и Пекин в целом готовы официально сделать это.

"Южная Корея и США ранее подтвердили важность подписания декларации о завершении войны, а теперь стороны достигли договоренности о содержании чернового варианта этого документа", - отметил глава МИД.

В то же время Чон Ый Ён считает, что предстоящие Олимпийские игры в Пекине "вряд ли" смогут стать поводом для улучшения межкорейских отношений, как это произошло во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Тем не менее, указал он, Сеул рассматривает "различные варианты перезапуска диалога с Северной Кореей".

Отношения между Пхеньяном и Сеулом остаются замороженными с 2019 года, когда в Ханое безрезультатно завершился саммит лидеров США и КНДР, организации которого активно содействовала Южная Корея. С тех пор Пхеньян отвергает все предложения Юга о возобновлении контактов и сотрудничества.