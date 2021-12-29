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Конгрессмен США обещает обеспечить точное документирование военных преступлений Азербайджана и Турции

Конгрессмен США обещает обеспечить точное документирование военных преступлений Азербайджана и Турции

Акт, касающийся национальной обороны, недавно подписанный президентом США Джо Байденом, содержит важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за их военные преступления, совершенные в Арцахе. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написал сопредседатель Комитета Конгресса США по делам Армении Фрэнк Паллоне.

«Акт, подписанный вчера президентом США Джо Байденом, содержит важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за их военные преступления, совершенные в Арцахе. Я постараюсь обеспечить точность необходимых отчетов при документировании этих преступлений», - написал Фрэнк Паллоне.

Во время 44-дневной Арцахской войны Азербайджан при очевидной поддержке Турции совершал военные преступления, включая и использование неразрешенного оружия, которое он применил против мирного населения Арцаха.
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